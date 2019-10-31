東亞損害股東利益案　原告申援引專家報告押後訊

持有東亞銀行部分股權的美資對沖基金Elliott，指東亞主席兼行政總裁李國寶及其家族為鞏固對東亞的控制權，而向策略性股東配售股份。Elliott認為此舉有損其利益，故民事控告東亞和李國寶為首共18名現任或前任管理層。案件今(31日)於高院再提訊，原告方Elliott向法官申請援引專家報告，就東亞董事會討論相關配售股份的會議紀錄作出分析，評論其所討論的議題是否相關。法官聽取雙方律師陳詞後，決定就此申請押後作書面裁決，預計最快下周將有結果。

申請人一方指，專家報告對於法官理解本案很有幫助，且是合適的做法。律師指本案的專家熟悉銀行的內部運作，且有多年經驗，其報告亦並非要專家去評論東亞董事的決定是對是錯，而是要去分析董事當時的討論是否相關及有必要，而導致他們有該投資決定。

東亞一方表明反對，並指專家的報告對事件無助，而且法庭只是要就事實方面作出裁決，以決定相關董事有否失職，但現時呈請方要求的專家報告明顯遠超此範圍，而且東亞相關董事的誓章已可幫助到法官考慮其有否失職，根本毋須專家報告。

另外，東亞一方今亦申請延期加入相關證人的補充供詞，最終亦獲法官批准。而本案已定於明年5月4日開審，預計審訊40天。