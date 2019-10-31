四中全會：依憲法對港澳實施管治　堅持完善一國兩制

中共第十九屆中央委員會第四次全體會議（下稱四中全會），周四（31日）在北京閉幕。會議發表公報，強調堅持和完善「一國兩制」制度體系，推進和平統一，必須嚴格依照憲法和《基本法》對香港、澳門實施管治，建立健全港澳維護國家安全的法律制度和執行機制。

公報指出，「一國兩制」是黨領導人民實現祖國和平統一的一項重要制度，要維護港澳地區長期繁榮穩定，並保障國家主權。兩岸形勢方面，完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展，團結廣大台灣同胞反對台獨，促進統一。

公報指，目前國內外風險挑戰明顯增加，將堅持社會主義道路，着力抓好發展和安全，加強戰略謀劃，增強戰略定力，穩中求進。中央政治局將高舉中國特色社會主義旗幟，堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，做好安全與發展兩件大事。

公報亦交代人事變動，遞補中央委員會候補委員中國融通集團總經理馬正武，中國工程院院士、海軍少將馬偉明為中央委員。四中全會通過對中國證監會前主席、中華全國供銷合作總社前黨組副書記劉士余嚴重違法違紀的審查報告，確認中央政治局早前作出的留黨察看2年處分。