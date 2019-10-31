政Whats噏：倡設小組跟進教材內容　容海恩篤住教育局做嘢

最近有唔少家長投訴中小學嘅中文科、英文科同通識科教材嘅立場偏頗，仲有老師喺課堂中撒播政治觀點，中小學生缺乏判斷力，好容易受影響。立法會議員容海恩(Eunice)早前去信教育事務委員會主席葉劉淑儀，要求成立幼稚園、中、小學教科書及教材編製相關事宜小組委員會，目的係審視現有機制，紓緩家長嘅擔憂。

我哋問過Eunice點解建議成立呢個小組，佢話收到家長投訴，發現教材裏面嘅插畫係警察拎搶指住市民，年紀較細嘅學生冇咁好嘅判斷力，如果老師冇解釋，教材就具有引導性，變得冇咁持平啦。佢話今次唔係針對通識科，話好多時候老師都會喺冇教材嘅情況下上堂，例如中英文作文堂都難以涉及政治議題嘅作文，作文題目未必兩邊都有得揀，可能會定死咗。

有家長就希望議員可以幫手向政府反映，Eunice就話教育局同老師都需要負責。佢認為依家嘅教育制度缺乏系統性，需要監管同定時審視，仲希望政府幫手檢視係唔係教育支援不足導致冇教材喎。但佢話立法會議程排得好滿，有得「打尖」就梗係好啦，但今年就應該成立唔到啦，惟有排隊等消息啦！