修例風波：臨時禁令禁網上煽動暴力　專家稱難執行

高院頒下臨時禁制令禁網上發布煽動暴力言論，香港互聯網協會網絡保安及私隱小組召集人楊和生形容，有關禁制令「靠嚇」，實際執行有難度。除要確定發布言論者的互聯網協定地址(IP位址)屬實，更要靠警員放蛇追蹤到相關IP，方有可能執法。但目前不少網民會使用太空卡登記用戶，部分用戶亦會設海外IP位址，不顯露真身，要追蹤存在很大困難。

若政府要求網絡平台連登及Telegram交出散布暴力言論的用戶資料又是否可行？楊認為同樣不可行。他解釋，因法律並無賦予政府此權力，加上Telegram的伺服器不在港，至於連登亦不可能會「應機」，相信此禁制令無論在技術上或法理上都無可能做到要求平台交出用戶資料。

他又指，目前網絡通訊科技發達，即使禁制指定社交網站的暴力言論，但網民仍可選擇其他海外的社交網站作通訊平台，又或者在通訊時使用暗號：「例如唔再直接講私了，而係用飲茶代替，到現場後再臨時決定進行暴力行為都得㗎。」

資訊科技界立法會議員莫乃光則批評，臨時禁制令並無執行權力，質疑政府的做法作用不大，甚至會引入局部網禁和過濾互聯網，做法極度危險。他提到，部分社交網站的用戶均在海外，於執法上會有困難；此外，相關臨時禁制令如同限制言論自由，或會令電訊商需要增加成本作過濾，擔心會變相扼殺電訊商，影響香港的經濟。