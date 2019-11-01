本集團籲讀者提供資料　助緝拿騙徒

偽冒網站揭之不盡！「犯東方者，實捉到你」。東方報業集團（下稱「東方」）繼去年發現網上流傳一個冒充東方網站《on.cc東網》的網站涉行騙後，今年9月再有同樣的偽冒網站出現，東方已先後報警處理，惟近日同類的偽冒網站再現。該網站續以推廣活動作招徠，聲稱可透過網站內容的連結，用1港元購買手機，懷疑藉此騙取市民金錢，去年已曾有市民中招被騙。由於事態嚴重，東方昨日（10月31日）得悉事件後已報警處理，並發出嚴正聲明，嚴厲譴責有關冒充行為，澄清有關網站與東方全無關連，從無發布過任何相關內容，市民要提高警覺，切勿誤信。讀者如有任何資料提供，請與本集團聯絡，協助緝拿不法之徒歸案。

日前有讀者以電郵向東方反映，發現有一個偽冒《東網》的網站，版面與《東網》「一模一樣」，但版面內所有按鈕都不能按下，希望東方能盡快澄清，免有人誤墮陷阱。

根據該假冒網站的連結，進入後即顯示一個偽冒《東網》的港澳新聞版面，載有「這就是香港人只用HK$1便能獲得全新蘋果iPhone 11的方法」文章，內容聲稱蘋果公司給港人或西班牙人以1港元價錢買其電話的優惠，又言之鑿鑿描述有人已成功購得電話到手，文章內更附有如何購買的方法，提供所謂活動之官方連結，吸引有興趣人士登入另一個頁面，然後輸入電郵地址和密碼。完成輸入資料後再按掣進入另一個頁面，着受害人以有效信用卡付款完成交易。

不過市民要提高警覺，雖然該冒充網站的版面抄足《東網》的格式，但內裏所有可按入瀏覽新聞的位置，其實並無連結真正的新聞內容，全部都連接到所謂購買電話的版面。冒充網站的底部雖顯示聲稱是「最新FACEBOOK評價」的留言，但真正《東網》的版面，該位置是顯示最高瀏覽的新聞或相關新聞，根本沒有相關供留言的位置。

而今次冒充網站涉行騙的手法，與去年和今年9月出現的假網站雷同，只是之前兩次是聲稱購買三星電話。去年曾有市民按該假網站的指示照做，按照有關頁面聲稱的內容付款，之後理應會收到確認電郵，但該市民一直未有收到，分別致電東方和三星查詢才知受騙。

東方嚴正聲明與該網站絕無任何關係或連繫，並對是次冒充行為予以嚴厲譴責。東方已報警處理，並會保留一切法律追究權利。讀者如有任何疑問或報料可致電： 36003600

查詢。警方發言人表示，接獲報案後，列作行騙案處理，交由大埔警區重案組跟進。