修例風波：防暴警雲咸街清場　多名市民及記者「中椒」

【02:00】中區蘭桂坊一帶的示威者陸續散去，防暴警仍在場戒備。

【01:25】防暴警在雲咸街驅散示威者，期間，有警員施放胡椒噴霧，多名市民及記者「中椒」。

【01:15】大批示威者聚集在雲咸街斜路，防暴警員向後撤守，另一批防暴警增援到場驅散。

【00:50】警員在皇后大道中截查一名黑衣青年，在其背包內搜獲一柄鐵錘，遂將其拘捕帶署扣查。

【00:30】警員在皇后大道中截查3名男子，惟未有搜獲違禁品，遂將他們放行。

【00:25】防暴警在擺花街驅散示威者，有警員推進時舉槍指向行人天橋。

【00:15】凌晨時分，大批市民仍在中環蘭桂坊一帶聚集，防暴警則在附近街道戒備。

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網民發起昨晚(31日)舉辦「面具夜」，由銅鑼灣維園步行到中環蘭桂坊「慶祝」萬聖節。在下午5時前，蘭桂坊街道已設置水馬，多名警員在附近街道巡邏，大部分酒吧正常營業。在蘭桂坊售賣面具的陳先生指，以往萬聖節馬路旁沒有水馬，今年情況較特別；他又指大多數來玩的市民會自備面具，加上有《禁蒙面法》新例實施，他預料面具的銷情會比上年差。他期望受節日氣氛影響，大家保持克制，不太擔心今晚會爆發衝突，但他已做好兩手準備，若見情況混亂會即時關舖。

至近傍晚6時許，有蒙面市民高舉反警暴標語，同時出現身穿白色恤衫、掛上寫有蘭桂坊協會糾察證的職員，另外港鐵中環站內有10多名警員戒備。維園則有約20多人聚集，部分人戴口罩及面具到場進行集會。及至晚上7時35分，防暴警員在銅鑼灣SOGO外截查市民，引起其他人不滿。而聚集在維園的逾百人開始出發往中環，惟途經維園出口近記利佐治街時，遇到在場的防暴警，有巿民向警員指罵，警方亦舉起藍旗警告。另外，警方指德己立街已封閉不作開放，有在場市民與警員理論。

蘭桂坊內有消遣人士向防暴警員掟酒樽，警舉藍旗戒備，威靈頓街防暴警逐漸向前推進，並有一批手持長槍的防暴警到場增援，期間又以電筒照向在場人士。另在皇后大道中及雲咸街交界，亦有大批防暴警布防，並要求市民盡快離開。防暴警在畢打街及皇后大道中交界再度舉起藍旗，期間忽然有人衝向警方防線，兩名女子相繼被撳地及按在私家車頭制服，二人其後被反綁雙手帶往雲咸街，並有警員搜查其隨身物品。現場群情洶湧，不斷有人高叫放人。畢打街一帶再有防暴警到場增援，並且向前推進；德己立街亦有防暴警舉槍戒備。另在港鐵中環站的皇后像廣場出入口，有在場人士點火焚燒毛公仔，並且掟向已落閘的站口，現場火光熊熊。

至晚上10時許，警方在中環舉起黑旗，在德輔道中施放多枚催淚彈驅散人群，在場人士四散後退，期間防暴警衝前並制服一名男子，將其帶上警車。大批防暴警沿德輔道中推進，期間不斷發射催淚彈，並在上環西港城布下防線。約半小時後，大批市民步行至西營盤後陸續散去，而蘭桂坊目前亦已無示威人士聚集，僅留下消遣人士，以及一批防暴警把守。

警民衝突打擊蘭桂坊一帶酒吧的生意，期間，一名酒吧負責人詢問警員，今晚損失應如何索償，惟警員只着他找警察公共關係科詢問，更一度不耐煩表示:「揾律師啦，唔好煩！」該負責人其後表示，剛剛一有催淚彈已落閘封舖，又指自己亦嗅到催淚彈味道。他稱今晚有不少有預約的客人因警方封鎖蘭桂坊而無法入內，但不方便透露生意額下跌多少，僅指會考慮向警方民事索償。在威靈頓街近擺花街的防暴警突然向前推進，據報至少3人被制服。防暴警結束驅散行動後，繼續在現場布防。