全新先進數碼器材　專業團隊

「上東網，知天下」。東方報業集團網站《on.cc東網》立足香港，一秒通全球華人。今年再創傳媒先河，創立《東網新聞台》，並已於9月25日隆重開台。今日起新聞台更會提供24小時直播，而東網正點新聞會延長時段，由早上11時開播至晚上11時，專業新聞團隊全天候提供詳盡資訊，「東網正點新聞」包羅本港、兩岸及國際新聞，猛料如雲，節目叫好叫座。東網再接再厲，投放更多資源發展新聞台，購入全新先進數碼器材，提供24小時直播新聞資訊，觀眾只要一機在手，無論身在何處都可緊貼世界各地瞬息萬變的局勢，最快、最新、最全面的新聞盡入眼簾。

東方報業集團順應時下媒體發展趨勢，投放更多資源發展《東網新聞台》。為提升節目質素，全新面貌的《東網新聞台》已隆重登場，以24小時直播的方式，提供更豐富及多元化的新聞資訊。「東網正點新聞」會延長時段，由以往中午12時開播，提前至上午11時開播，至晚上11時，每小時更新，由經驗豐富的專業主播為觀眾報道本港、兩岸及國際重點新聞，並加插「新聞快訊」和專題報道，體育、生活及休閒節目等「軟性新聞」亦會梅花間竹播出。每小時環節中，更包括東網獨家製作的時事評論節目，見解精闢獨到，一針見血，實在不容錯過。

要緊貼收看《東網新聞台》豐富節目，現有用戶只需開啟東網APP，手機畫面便會有彈出式視窗，提醒讀者「東網APP最新版本已經推出」，讀者只要按一下「立即更新」鍵，畫面便會即時轉至「Play 商店」或「App Store」更新介面。之後只要按下「更新」按鈕，即可即時更新東網APP，快捷方便。更新後，讀者只要點擊東網APP介面Menu bar中的「電視」按鈕，進入新聞台版面，便能全天候收看直播節目。