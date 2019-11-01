修例風波：社交平台動員　教製殺人武器

在示威現場常見的汽油彈，在網上平台上均有詳細教程。

反修例示威之所以能夠持續近五個月之久，連登討論區及Telegram等新式網絡社交平台在背後扮演重要角色，示威者在「無大台」下透過該兩大平台溝通、發動文宣及動員，並即時應對示威現場的最新戰況。有網民更利用網上平台散布各種教授自製攻擊性武器的技術貼文，如在示威現場常見的汽油彈等，均有詳細教程。

「無大台」模式及「Be Water」策略是反修例示威行動的一大特色，示威者透過連登及Telegram等網上平台作為溝通渠道，可摒棄以往大台指揮的限制，讓行動決策更為自發，每個人都可自行決策，自主性強，增加示威者參與行動的歸屬感。這種以網上平台的溝通模式更讓警方難以狙擊，在平台可享情報互通，於示威前能吸取各類抗爭資訊，並能在現場針對最新情況實時討論去向，方便示威者即時更改策略，讓反應更加靈活迅速。

網上平台上充斥不少技術公會及貼文，圖文並茂地傳授如何使用自製攻擊性武器或攻擊技巧。例如在示威初期，連登及Telegram已有不少製作汽油彈、改裝彈弓、石灰粉等攻擊性武器的教學圖片，這些攻擊性武器在之後的多個警民衝突場合均有出現。

此外，「私了（動用私刑）」及「裝修（打爛商舖）」等暴力理念亦是論壇上常見的術語。最駭人的是觀塘站發生警員被激進示威者以利器割頸的事件後，在網上平台則圖文並茂地刊登如何能一刀斃命的割頸教程。