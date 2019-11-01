逃犯末路：禁令被指靠嚇　易避查難執法

高等法院昨日頒下臨時禁制令禁止網上發布煽動暴力言論，有網絡保安專家形容有關禁制令「靠嚇」，不少網民會設海外互聯網協定地址（IP地址），或以「太空卡」登記用戶，質疑最終將難以執行。資訊科技界立法會議員莫乃光則批評，臨時禁制令並無執行權力，加上部分社交網站的用戶均在海外，質疑政府的做法作用不大，而禁制令形同引入局部網禁和過濾互聯網，做法極度危險。

香港互聯網協會網絡保安及私隱小組召集人楊和生指出，執行禁制令有難度，不但要確定發布言論者的IP地址屬實，更要靠警員放蛇，追蹤到相關IP，方有可能執法。但目前不少網民會使用太空卡登記用戶，部分用戶亦會設海外IP地址，不顯露真身，要追蹤存在很大困難。

若政府要求網絡平台如連登討論區及Telegram交出散布暴力言論的用戶資料又是否可行？楊認為同樣不可行，因法律並無賦予政府此權力，而Telegram的伺服器不在香港，至於連登亦不可能會「應機」，相信此禁制令無論在技術上或法理上都無可能做到要求平台交出用戶資料。

楊又指，目前網絡通訊科技發達，網民仍可選擇其他海外的社交網站作通訊平台，又或在通訊時使用暗號：「例如唔再直接講『私了』，而係用飲茶代替，到現場後再臨時決定進行暴力行為都得。」他質疑有關禁制令最終將難以執行。

莫乃光指，相關臨時禁制令如同限制言論自由，或會令電訊商需要增加成本作過濾，擔心會變相扼殺電訊商生存空間，影響本港經濟。