你要知：天氣乾燥好眼痕　小心捽眼捽出熊貓眼

秋季天氣乾燥，除了周身痕，連對眼都不能避免！遇上眼痕，很多人第一個反應就是用手捽，但捽得多後果卻非同小可，不止捽出黑眼圈，更容易搞到樣都殘。到底如何避免捽出「熊貓眼」，甚至同眼圈講拜拜？皮膚科專科醫生陳厚毅為你破解迷思。

踏入秋季，又或天氣轉冷，都是皮膚敏感的高峰期，而眼睛同樣會出現痕癢情況。此外，都市人喜歡低頭玩手機，身體長期向前傾，感到疲累時，會捽眼「提神」，但捽眼後果絕不能看輕，陳謂：「捽得多皮膚會變得粗糙，長時期摩擦啲皮膚，紋尾會厚咗，睇落會老啲。」

捽眼長遠更會令外觀憔悴，甚至皮膚鬆弛，所產生的陰影都會呈現出黑眼圈情況。而即時性後果亦不能忽視，由於手指未必乾淨，有機會捽到眼睛發炎，或因指甲太長刮損眼睛。

如出現熊貓眼、眼圈或眼紋，要視乎原因針對性根治，如果與休息有關，最好作息定時，足夠睡眠「叉電」；亦有人本身皮膚乾燥，膚色較暗啞，可以搽上潤膚膏，改善眼部皮膚狀況，陳提醒：「留意要揀番啲比較溫和，薄薄哋搽多幾次，切忌搽得太厚，以免出現油脂粒。」對於本身有眼鼻敏感人士，痕癢時盡量不要捽，同時不建議搽類固醇，否則可能增加患青光眼及白內障的機會。

市面上有不同眼霜產品，聲稱可以改善眼部血氣運行及減淡色斑，到底是否有效？陳直言，要視乎產品成分，「有啲的確有機會減淡眼部色素，但都要配合休息同持之以恒先有用。」另外，要留意搽眼霜時切勿向下推，否則會令皮膚鬆弛，應「反地心吸力」向上推。

坊間有不同偏方改善眼圈，例如熱敷或用雞蛋敷，陳指，這些方法暫時未有醫學證明有效，並需留意眼皮附近皮膚容易敏感，如有過敏、濕疹或發炎情況，別胡亂試偏方，否則「不止未必改善到眼圈，反而有機會刺激皮膚。」他建議，平日可食用莓類食物，包括士多啤梨或藍莓等，由於有抗氧化作用，有助改善衰老。