探射燈：紓壓力緩痛症　病人入院日數減少

紓緩治療透過緩解痛症和徵狀，以及提供心理和精神上的支持，旨在對病情產生積極的影響。本港有醫院實證和大學調查均發現，紓緩治療有助減少病人入院的日數，減輕病人和家屬焦慮徵狀。

靈實醫院2010年起為晚期呼吸系統疾病的病人，提供紓緩治療服務。400多名病人接受服務後，其求診急症室及入院次數分別下降約46%及52%，住院日數亦大跌約68%。香港大學社會工作及社會行政學系副教授周燕雯於2016年調查發現，病人接受紓緩治療後，身體不適的徵狀減少近20%；抑鬱及焦慮徵狀亦分別減低約50%及30%；家人的焦慮徵狀及照顧壓力亦分別減低近30%及20%。

周燕雯解釋，不少病人會擔心成為家人的負累，又憂慮不知何時會面對死亡，種種情緒、心靈上的牽掛可能更甚於身體上的不適。社工可以充當病人與家屬溝通的橋樑，交代病人的意願，或嘗試化解兩者的誤會，病人情緒上的牽掛減少，不適的徵狀亦有助緩和。她又解釋，病人入醫院不一定是身體出現問題，可能是心理上的憂慮，但若學會非藥物的紓緩方法後，有助減少不必要的入院，減輕公營醫療的壓力。

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