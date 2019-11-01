探射燈：港府着眼修法　輕視晚期照顧政策

食衞局今年9月就預設醫療指示和晚期照顧立法建議展開公眾諮詢，文件就預設醫療指示訂立更清晰的法律框架，消除病人在居所離世的法律障礙，並消除法例和政策之間的矛盾。有立法會議員歡迎有關諮詢，但認為政府只將重點放在預設醫療指示上，未能應對當前人口老化對紓緩治療的需求。

諮詢文件中設有30條問題，當中28條關於預設醫療指示，2條關於病人在居所離世，另就晚期照顧服務徵詢市民建議。立法會衞生服務界議員李國麟指，預設醫療指示在臨床工作上運行已久，亦有指引供前線醫護人員執行。他認為諮詢釐清法律責任「有好過冇」，但非當務之急，且作用不大。

李指出，除預設醫療指示外，晚期照顧亦涵蓋紓緩治療、家訪、疼痛控制、醫社合作等，需要投入大量資源，亦要政策支持、硬件配合、人手培訓等，惟諮詢文件中未見着墨。他認為政府短視和「離地」，未能應對社會對居家安老殷切的需求。

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