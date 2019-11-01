探射燈：紓緩治療冇份用　長期病患受煎熬

人口急速高齡化，患有慢性疾病的個案日漸上升。面對不能逆轉的病情，有助緩解痛症的紓緩治療尤為重要。然而，醫管局的紓緩治療主要服務末期癌症病人，長期病患者的需要往往被忽略。有柏金遜症患者和慢性阻塞性肺病病人接受非政府機構的紓緩服務後，不適徵狀和情緒問題都得到改善。有關注團體促請政府加強醫社合作，投放更多資源將服務擴展並涵蓋至長期病患者。

年近70歲的劉先生3年前患上柏金遜症和認知障礙症，需由劉太和外傭照料起居飲食。劉太坦言初時不知社區有支援服務，精神壓力很大，又曾因獨力照顧丈夫時拉傷腰部。主診醫生將劉先生的個案轉介至非政府機構的紓緩治療服務，該服務專為非癌症病人提供藥物以外的紓緩方法。經社工評估後，機構安排護士教導家屬扶抱技巧，又為劉先生安排音樂治療。劉太指有社工定期進行探訪，丈夫近期較少出現情緒問題，醫生亦減少用藥。

約80歲的陳女士，20年前不幸染上肺癆，好轉後卻又持續出現哮喘，及後確診患上慢阻肺病，每天需定時使用氣管舒張劑和吸入式藥物，亦要使用氧氣機輔助呼吸；長期臥床亦使她背部一度長了數個褥瘡。陳指反覆的病情令她抑鬱無助。今年5月醫生轉介她接受紓緩治療，護士早前上門教導傭人清洗傷口，褥瘡現已痊愈；又協助挑選護理床和氣墊床褥。親戚黃女士表示，社工每隔3至4周上門與陳聊天，助開解病人，亦減輕家屬壓力。

紓緩治療照顧末期病人及其家屬的身心、社交和靈性的需要。現時醫管局轄下有逾360張紓緩病床提供住院紓緩服務，16間醫院亦有提供門診、日間紓緩治療、家訪和哀傷輔導服務。但過去3年，每年平均只有7.8萬多服務人次。

根據衞生防護中心數據，每年約4.4萬多宗的死亡個案中，只有30%與惡性腫瘤有關，另有34%由長期病患所引致。香港復康會註冊社工夏蜀韻指，醫管局的紓緩治療以末期癌症病人為主，罹患器官衰竭或退化性疾病病人的支援較少。她又稱，醫院着重改善病人的身體狀況，但病人社交和心靈要同樣需要關顧。非政府組織資源有限，只能涵蓋特定區分和某類病患，希望政府投放更多資源加強醫社合作，將服務涵蓋至長期病患者。

食衞局發言人表示，醫管局近年與紓緩治療團隊和安老院舍合作，支援安老院舍中患有末期疾病的病友。去年擴展醫院的會診服務，通過護士家訪改善家居紓緩治療服務。

醫管局回覆指，2010年起已逐步將紓緩治療服務由主要集中於服務癌症病人，推廣至末期器官衰竭病人。該局定期檢討各項醫療服務的需求和規劃其服務發展。

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