Dr.東：秋天情志養生　少憂多動吃潤肺食物

秋天日照時間短，總是給人「悲秋」的垂暮之感，但「悲秋」並非只是文學修辭，從中醫角度看，這與臟腑失調有關。因為肺與秋天均是五行屬金，秋天一旦傷肺就容易有悲傷情緒。中醫認為低落情緒在肺氣虛弱的人身上尤為明顯，故秋天要情志養生，避免情緒波動，宜多進食滋陰潤肺食物，例如雪耳、雪梨及杏仁等白色食物養肺。

基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師陳偉林表示，中醫將情志歸納為「七情」，即喜、怒、憂、思、悲、恐、驚，七情有對應的臟腑，當中「肺在志為憂（悲）」，當情志失衡時相應臟腑會受影響，例如心情低落會影響肺。而臟腑失調又會反過來影響情志，例如人若肝陽上亢者煩躁易怒；腎陽虛者易驚恐；肺氣虛的人則易有悲傷情緒。

中醫認為，進入秋天就要收斂陽氣，此時日照減少，已會導致陽消陰長，人亦容易滋長悲傷情緒。陳解釋，肺氣虛的人在秋天較容易情緒低落，此種體質的人一般會疲倦乏力，缺少活力，面色蒼白或暗啞，且咳喘胸悶、心悸氣短。一般來說，肺氣虛多與遺傳、久病初癒、缺少日曬及運動有關。

若悲傷情緒未得抒發，有可能影響其他臟腑，例如脾臟，由於脾對應的情志是思，因此患者容易多愁善感、胡思亂想，繼而導致食欲不振及胃脹等身體不適。長期悲傷亦可令肝氣鬱結，出現口苦、脇痛及易怒。

陳認為秋天的情志養生，可進食養肺食物調理，例如豬肺，白色食物在五行屬金，有補肺功效，如百合、白果仁、杏仁、白朮及貝母。黨參、沙參、玉竹及麥冬等中藥材亦有補肺氣及潤肺作用。至於刺激及辛辣食物則要少吃，因有機會傷及津液，出現肺燥症狀，因此，秋天應少吃麻辣火鍋及煎炸食物。陳又稱，市民可多以白蘿蔔、雪梨或雪耳煲湯，平時可飲蜂蜜水或馬蹄汁潤肺。

起居作息方面，宜早睡早起，每日至少有7至8小時睡眠時間，並於子時前入睡。秋天微涼時不建議一下子穿太多保暖衣物，否則會令皮毛無法感知秋天溫度變化，身體未能慢慢適應，踏入冬天時就容易畏寒，最好因應氣溫穿著適當保暖衣物。陳又建議，平時多行山遠足及曬太陽，適度靜心，避免思慮過多及動怒，穩定情緒便能調養五臟。

基督教聯合那打素社康服務將於本月3日舉行免費中醫健康講座，由註冊中醫師講解情志養生及調理代謝抗衰老方法。如欲查詢詳情可致電2172 0721。

「中醫推介的解鬱安神食療」

A.佛手玫瑰茶

材料：玫瑰5克、佛手5克

做法：將材料加入杯中用熱水沖泡10分鐘即可，可反覆沖至無味。

功效：疏肝解鬱、行氣活血，適合氣鬱、情緒容易波動人士。

注意：月經量過多及孕婦忌服

B.合歡玉竹白芍湯

材料：合歡花5克、玉竹10克、白芍10克、瘦肉200克、生薑3片

做法：將藥材洗淨並浸泡，然後放入魚袋，連同其他材料放入燉盅，加入1000至1500毫升水燉一小時即成。

功效：解鬱安神、養陰和血，適合心神不寧、失眠及夢多的人士。

注意：感冒者忌服

資料來源：基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師陳偉林

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