自言冇得獎運 幸運兒獲獎都唔信︰以為呃人！

詐騙電話大行其道，真正得獎都無人信？東網《賞您睇》九月巨賞－雙人來回曼谷機票得獎結果揭曉後，2名幸運兒竟不約而同地呼︰「唔相信」？

得獎者黃先生在九月初開始參加《賞您睇》，便一擊即中奪得大獎，初聞消息時感到難以置信︰「從來都冇中過咩大獎，買六合彩連啲20蚊都未中過！」更一度以為自己遇上騙局︰「我見到個領獎電話好似3字頭，以為係啲呃人電話」。

今次奪得雙人來回曼谷機票，他回想起中學畢業時與友人第一次外遊的地點正是曼谷，「那些年」體驗過的種種新奇事物成為畢生難忘的經歷。現在重遊舊地，打算與朋友去新建成的商場購物覓食，「當地啲榴槤都OK㗎！」

另一位來自澳門的幸運兒彭先生亦表示從來沒有得獎運，收到通知時大感驚喜︰「估唔到今次中咗大獎，我連安慰獎都好少中」。

心情興奮的他計劃在農曆新年後和家人暢遊曼谷，品嘗海鮮、榴槤和椰青等美食，又準備帶小朋友前往兒童職業體驗館遊玩，讓孩子模擬各行各業的工作情況，發掘孩子的興趣，體驗社會。

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