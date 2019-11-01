《賞您睇》請你玩轉新加坡！

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東南亞旅遊熱點之一嘅新加坡，麻雀雖小但五臟俱全，無論係吃喝玩樂定感受文化氣息，都唔會令你失望！東網 x The Club《賞您睇》十一月巨賞大放送，兩套雙人來回新加玻機票免費送畀你！

新加坡知名景點：

1．娘惹文化要點 加東

作爲新加坡娘惹文化嘅重要據點，臨近機場同海岸，地理位置方便。呢度富有娘惹時期嘅特色建築，充分表現華人同馬來人融合嘅獨特娘惹文化，屬於新加坡最濃厚歷史色彩嘅人文區域。當中建築外表五彩繽紛，配合別樹一格嘅建築風格，係唔少年輕人都一定會去嘅打卡熱點！

2. 坡式異國風情 小印度

小印度區、係新加坡嘅三大歷史區之一。被濃濃異國氛圍包圍嘅小印度區，無論美食、日常用品、廟宇及居民衣著都保留住印度風格。冇試過印度小食同參觀傳統廟宇，唔好話自己嚟過小印度呀！

3. 佛教文化藝術 佛牙寺

嚟到「唐人街」牛車水，點可以錯過糅合佛教文化及藝術嘅佛牙寺龍華院。寺院樓高五層，極具中國古代建築風格。而寺院内展示咗豐富佛教聖物、佛教文化、歷史同藝術嘅簡介。除咗吃喝玩樂，遊覽成個寺院，可以為你嘅新加坡之旅帶嚟特別體驗。

4. 絕美夜景 新加坡摩天輪

摩天輪大家坐得多，咁新加坡摩天輪你又試過未呢？作爲亞洲著名嘅新加坡摩天輪，坐上去可以將新加坡嘅美景盡收眼底。五光十色嘅夜景令人陶醉，真係好寫意！

東網 x The Club《賞您睇》送機票活動嚟到第六次，亦都係最後一次啦。希望一眾得獎者可以好好享受台北、沖繩、曼谷旅程。暫未得獎嘅你，立即把握最後機會，邊睇新聞邊儲分，叫埋親戚朋友一齊撳撳撳撳搶分，贏走雙人來回新加坡機票啦！

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