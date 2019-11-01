修例風波：屯門洩催淚氣疑雲　​消防及環保署查完無結果

警方屯門大興行動基地周一被指洩露催淚氣體，部門其後否認，但至今仍未查出原因。政府今(1日)表示，就10月28日屯門區多處發現懷疑刺鼻氣味一事，各部門積極跟進，但至今未有任何發現，警方重申當日日間沒有在屯門用過催淚氣體，或如網上流傳指試用任何不明氣體。

政府發言人指，當日消防處及警方均有接報屯門區內有刺鼻氣味傳出的報告。消防處該日下午3時33分至4時25分共接18宗報告。消防員沿杯渡路、鳴琴路、田景路、石排頭路、青松觀路、震寰路及附近一帶調查，並曾進入警察大興行動基地，期間沒有發現不尋常氣味。隨後兩日(10月29及30日）亦無發現。警方經初步調查未能確定源頭。事件列作異味發現。

環保署共接獲10宗發現難聞氣味的投訴，人員在警察大興行動基地、寶怡花園、海麗花園、屯門西北游泳池、良景邨和田景邨等一帶調查，未有察覺任何明顯異味或可疑的氣味源頭。署方在隨後兩日再派員調查，沿途檢視路面渠蓋、食肆及工業大廈排氣口等，惟仍然未有任何發現。

環保署亦分析了10月28日的天氣和空氣質素監測站數據。當日中國華南地區受一股南移的東北季候風影響，香港於中午後由東風轉吹西北風，帶來污染物水平較高的氣團，使香港多區的污染物濃度(包括臭氧、二氧化氮、PM10及PM2.5)在中午前後上升至較平常高的水平。但這狀況不時在港出現及覆蓋多區，而且空氣中的臭氧對人體刺激性較強，但當日的濃度不是特別高，故未能斷定臭氧是引起刺鼻氣味的源頭。