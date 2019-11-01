少年以「爛遮」辯解涉藏改裝傘　控方擬改控罪

9月21日「光復屯門」遊行當日，警方截查一名15歲中學男生，搜出改裝雨傘、改裝行山杖及雷射筆等。法庭早前裁定他管有適合作非法用途的工具及管有攻擊性武器2罪表證成立，案件今日(1日)在西九龍法院續審，辯方指把「爛遮、爛棍」當成武器「簡直荒謬」，又認為控罪中的「工具」應只限於爆破工具，裁判官暗示或會修改控罪，案件押後至11月7日，期間被告需還押。

被告在事發後才滿16歲。控罪指，被告於9月21日，在屯門站交通交匯處的休息室外，管有一支可發射綠光的雷射筆、一支改裝雨傘及一支改裝行山杖。

辯方指無證據顯示被告試圖以雷射筆傷害他人，實際上要固定光點極為困難，距離愈遠難度愈大，專家證人所談及的雷射筆傷害只是實驗結果，現實上難以做到。就被指管有改裝傘及行山杖方面，辯方形容兩件物品只屬「爛咗嘅嘢」，無證據顯示是有意改裝及意圖傷人。此外，物件「爛咗」沒有令它變得更具攻擊性，形容「橫打掂打都係咁打！」，認為控方指控「荒謬」，如同沒有確切證據更遑論毫無合理疑點。

辯方又指，管有適合作非法用途的工具罪名中的「工具」，應只限於爆破工具，雷射筆本不應包括在內。控方認為應包含所有「傷害人身」、「束縛人身」及爆破工具，而雷射筆本身是可以傷人的工具，或作擾亂秩序的行為。裁判官向控方指假如運用權力，改控藏有攻擊性武器，其意見如何，控方沒有表示反對，裁判官最終指需時考慮，故把案押後。