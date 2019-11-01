修例風波：警方首發現壓縮氣體燃料爆炸品　過去4日拘249人

多區在過去數晚均出現不同示威活動，其後均演變成警民衝突。警方今(11月1日)表示，昨晚(10月31日)發現有密斗車在荔枝角道天橋，卸下10個用錫紙保溫袋包着的壓縮氣體燃料爆炸品，雖然當時並無被引爆，但指一旦爆炸必定對附近的警員及途人造成生命危險。警方續指，今次是首次發現該類爆炸品。

警察公共關係科總警司謝振中表示，昨晚在中區有示威者騎劫慶祝萬聖節活動，警方在蘭桂坊實施人流管制後，多人聚集在德己立街一帶，期間有人叫囂及向警方擲物，警方因此施放催淚彈作出驅散。此外，在旺角彌敦道及太子道西，亦有人堵路、破壞交通燈、港鐵站及縱火，午夜後更有黑衣人襲擊途人，有人被長傘及懷疑電槍攻擊。

另外，周一及周二(10月28日及29日)在屯門有人包圍大興行動基地，拆鐵欄堵路及縱火，又於海麗花園一間茶餐廳大肆破壞，謝形容是暴力發洩破壞行為，破壞無辜商戶。對於警方當晚進入建生邨執法引起爭議，警察公共關係科高級警司(媒體聯絡及傳訊)江永祥重申，警方有權進入執法，阻礙者會干犯阻差辦公。

被捕人數方面，由周一至昨晚警方共拘捕249人，包括175男74女，年齡介乎13至61歲，罪名包括非法集結、襲警等。江指，留意到網上有人兜售伸縮警棍，警方派員假扮買家，成功買到20支伸縮警棍及10支電槍，並拘捕一名男子，案件交由西九龍總區重案組跟進。

使用彈藥方面，周一警方共使用19發催淚彈、1發橡膠彈；周三共使用4發橡膠彈、4發布袋彈、1發海綿彈；昨日共使用125發催淚彈、28發橡膠彈、4發布袋彈及4發海綿彈。行動中兩名警員受傷，送院治療。