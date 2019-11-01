偽造保安值勤紀錄呃$8500　屋苑前物業經理認欺詐候判

一名私人屋苑時任物業經理偽造兩名保安員的值勤紀錄，以詐騙該屋苑業主立案法團薪金及勤工獎共約8500港元。61歲被告李耀鈞今(1日)在東區法院承認一項欺詐及一項串謀詐騙，還押懲教署看管，直至本月15日判刑，以待被告的背景及社會服務令報告。

案情透露被告於案發時受聘於鰂魚涌惠安苑的法團為物業經理，負責監督惠安苑管理處日常運作，包括聘請保安員和核實他們的薪金金額。

被告去年7月23日向管理處遞交一名夜更女保安員的值勤記錄卡，聲稱她一周前開始上班，要求安排向她發放7月份薪金。法團終向該保安員發出一張7920港元的支票，用作支付她7月份薪金。被告在警誡下接受廉署人員會面時承認該保安員是他妻子。他向法團訛稱妻子出任夜更保安員，並用其值勤記錄卡打卡，訛稱她去年7月16日至31日期間當值。

被告又應另一名夜更保安員的要求，在對方於去年6月9日至10日缺勤時，在其值勤記錄卡偽造上下班時間，使他獲發該更次的薪金和該月的勤工獎。該保安員最終就其缺勤的更次獲發550港元，但沒獲得該月的勤工獎300港元。