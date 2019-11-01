不滿延遲委任學生校董　科大生促校長對話

今年香港科技大學的學生校董符佩瑩以3268高票當選，但疑因學生會在選舉期間，幫其拉票而令校方收到逾百宗投訴，質疑選舉的公平性。其後校方宣布延遲今日(1日)舉行的學生校董委任禮。為了聲援該名同學，約百名科技大學的學生響應學生會在社交網站的號召，於今午1時舉行集會，要求校方公開交代調查進度、讓符同學以校董身份出席今年畢業典禮，並希望校方讓學生代表加入畢業籌備委員會。

集會中數名學生代表發言，期後數10名學生到學務長辦公室和校長辦公室，要求與校長史維和學務長周敬流對話，並在校長室外呼叫「釋放史維，還我校長」、「公開調查，民選校董」等口號，期後回到賽馬會大堂，並在下午2時宣布集會結束，但參與集會的學生繼續高叫口號。其後科技大學副校長(行政)賀致信到場聽取學生代表的訴求，眾人及後和平散去。

科技大學評議會主席張恆遠表示，史維和周敬流皆沒有回應同學的對話要求。他又表示，現在有傳言指，特首林鄭月娥會出席今年科大畢業禮，但若只靠777票而當選的特首都可以出席畢業禮，但得票比林鄭月娥多逾5倍的符同學卻無法出席，「對科大人而言是一個侮辱」。

學生會評議會評議員莫傲峯則表示，賀致信的回應與史維早前的公開信無異，又指雖然校方收到的公開信有逾百封，但控訴內容相若，質疑校方調查的進度太慢。