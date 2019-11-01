菲傭因父母中風中年亡被解僱　入稟控僱主索賠

劍橋護老院其中一名創始人陸艾思，去年得悉家中一名菲傭的父母在50多歲因中風離世後，隨即中止菲傭的僱傭合約。平等機會委員會今(1日)就事件代表該名菲傭入稟區院控告陸，指陸基於該名菲傭已經離世的父母的殘病而解僱她，要求法庭頒令宣布陸已違反《殘疾歧視條例》，並賠償該菲傭的損失15.5萬港元。

申索人Melanine Torres Dejucos，被告陸艾思。入稟狀指稱，申索人事發時38歲，她於去年1月與被告簽訂僱傭合約，自去年5月9日開始在被告的家中做外傭，合約期為兩年。被告的住所去年9月初進行裝修，被告及其姊姊陸艾齡指示申索人進行額外繁重的裝修工作。申索人於去年11月2日因出現頭暈、言語不清和血壓上升等情況，她通知被告後到醫院檢查，一名女醫護人員指她出現輕微中風的徵狀，需要入院接受觀察。

入稟狀續指，申索人留院期間，被告一直要她用WhatsApp把資料傳送給被告，又問她其父母的死因，她透露自己的父母都在50多歲時因中風死亡。申索人於去年11月4日出院，陸艾齡當晚與申索人會面，指申索人出現的是中風徵狀，而且可能會復發，申索人需要返回菲律賓休息。被告當晚透過另一名外傭把解僱信交給申索人，表明因申索人已離世的父母病歷和她有中風徵狀而解僱她，並給她一個月代通知金。

申索人當晚與陸艾齡會面，聲稱她出現的徵狀可能因繁重的裝修工作所致，但陸艾齡否認。申索人為免日後難以在香港找工作，之後曾要求被告把解僱原因由「中風」，改為「不能明白英語和不遵循指示」，但遭被告拒絕。申索人因此堅定地相信，被告是因為申索人的父母的殘疾，認為她遲早會中風，因而把她解僱。

申索人指她已與丈夫分開約10年，但要供養兩名只有7歲及13歲的兒子。她現時仍失業，因是次事件擔心未能供養兒子而失眠，且感丟臉並失去收入，故要求被告賠償15.5萬港元。