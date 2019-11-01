毒品案畀假口供罪成　3警員上訴官押後判

隸屬東九龍總區的3名衝鋒隊警員在調查一宗毒品案時，涉嫌在口供內作出虛假陳述，今年2月在觀塘法院被裁定作出傾向並意圖妨礙司法公正行為罪成，各被判監10周。3警就定罪及刑罰提出上訴，案今(1日)在高院上訴庭聆訊。法官聽畢雙方陳詞後，決定押後裁決，3人准保釋外出。

上訴人是男警鄧文祖(34歲)、女警李軒賴(31歲)和男警長伍肇龍(44歲)。3人上訴的案件指，他們於2016年12月20日至2017年1月22日期間，就事主蕭志邦在黃大仙被捕案中，在證人口供或警察記事冊口供作虛假陳述，即稱在蕭的褲袋找到毒品，但有關閉路電視片段顯示3人並未有向蕭搜身。

上訴方質疑有關閉路電視片段的畫質不佳，難以辨認片段中出現的人正是3名上訴人，並指上訴人沒有意圖妨礙司法公正，因本案不屬無中生有，原審裁判官沒有了解事件的背景及經過。又稱，裁判官忽略伍的品格證明，因他獲上司、家人和警務處處長的書函證明具有出色表現，品格良好，其犯罪傾向理應低微。

就刑罰的上訴，上訴方指本案具特殊性，對事主非無中生有的指控，故屬同類型案的「輕微」。又指伍因本案飽受煎熬，在今年9月被診斷有肝病、胃出血及心臟病，將需接受手術，申請上呈其醫療報告，望法庭接納為額外的求情因素。

惟控方指，本案在不同階段有不同的證據指證3名上訴人犯案，又不認同上訴人對刑罰的上訴要求，稱找不到任何案例支持若警員干犯妨礙司法公正罪，准判以緩刑。控方又指，伍患病不代表他不能服刑，若考慮伍在3人中屬於管理者的職能，他或應負上更大的責任。