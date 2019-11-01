通渠水淋女友致多人傷　地盤工囚11年

地盤工人因懷疑在酒樓工作的同居女友另結新歡，帶備通渠水到酒樓淋潑女友，令她全身20%皮膚被燒傷及留下永久傷疤，更波及多名酒樓員工及茶客受傷。涉案地盤工何朝暾早前承認淋潑腐蝕性液體及傷人共3項罪名，他今午(1日)在高院被判監禁11年。

辯方求情時透露，被告與女事主沒正式註冊結婚，但2人育有兩名女兒，被告家人亦已將事主視作被告妻子看待。事主提出分手，對家庭造成很大影響，被告受抑鬱情緒困擾驅使下才衝動犯案，事前沒有預謀和部署。辯方指，女事主的面、頸及耳朵等雖留有疤痕，但她的身體機能並無受損，而疤痕相信亦可透過整形外科手術矯正過來。

法官從醫生於今年9月替事主所拍攝的傷勢照片，見到事主面部及上肢的疤痕已大致愈合，惟傷疤仍是非常恐怖。心理專家的報告顯示，事主事後患創傷後遺症，對事件仍念念不忘發噩夢，會因自己容顏受損而感到哀傷和自信低落。

法官指，雖然辯方強調被告因抑鬱情緒驅使犯案，但事發時他戴上鴨舌帽和太陽眼鏡，明顯是有預謀和部署。法庭相信事件乃源於他與事主「婚姻」失敗，他求復合不果，遂對事主做出冷血報復。

至於另外兩名意外被濺傷的茶客，相對女事主而言傷勢較輕，但當中一名女茶客的面部、手及肩膊現仍留有疤痕，法官相信事件對她餘生的精神心理將留下不能磨滅的影響。法官直言，事發於人多擠迫的茶樓，被告理應知道其行動可能害及無辜市民，案情相當嚴重，就涉及兩名受傷茶客的控罪，法庭決定該兩罪的刑期與淋腐液控罪的刑期分期執行。