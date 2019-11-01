《禁蒙面法》覆核案　政府稱並不牴觸《基本法》

政府10月初引用《緊急情況規例條例》(簡稱《緊急法》)訂立俗稱《禁蒙面法》的《禁止蒙面規例》，引起爭議，24名立法會泛民議員及前議員梁國雄提出司法覆核，高院今(1日)繼續審理案件。

代表政府的資深大律師余若海陳詞，指《緊急法》在主權移交時能夠成功過渡，證明已通過詳細考慮研究符合《基本法》，因此申請人就《緊急法》牴觸人權法之說並不成立；至於指《禁蒙面法》侵犯人權，余強調終審法院曾提過公眾要享有集會自由之前，必須確保社會和平穩定，而這是政府的責任，面對這幾個月來集會往往以暴力收場，實行《禁蒙面法》以達到止暴的目的無可厚非。雙方陳詞完畢，法庭押後判決。

余若海陳詞時強調，《緊急法》成功過渡成為《香港法例》，等於獲接納沒有牴觸《基本法》，其效力一直無受到立法會質疑。而事實上《基本法》亦有類似條文，賦予特首權力去制訂附屬法例。

回應申請人指《緊急法》容許特首有過大權力，余指有條文規定特首只能在緊急或有公共危機的情況下，才能動用《緊急法》權力，並非能任意使用。至於申請人指即使在急緊情況下使用《緊急法》，亦要符合《人權法》的規定，余若海則回應說《人權法》中所指的緊急情況，須達到「危及國本」的程度，跟《緊急法》內所指的緊急情況不同，故此《人權法》並不適用。

余若海強調，《人權法》保障的僅是公眾參與和平集會的權利，要在集會自由及維持公共秩序間取得平衡，以目前香港的情況，為阻嚇市民，特別是年輕人上街進行犯罪行為，盡快回復社會秩序，要犧牲公眾戴口罩的權力亦在所難免。雖然申請人一方批評法例實施後仍有大量市民戴口罩參加集會，質疑法例的效用，但余強調雖不能期望所有公眾都會遵守《禁蒙面法》，但「阻得一個得一個」。