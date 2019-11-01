將軍澳海水化淡廠首期工程涉款逾77億　獲財會通過

立法會財務委員會今午(1日)舉行會議，討論有關將軍澳海水化淡廠第一階段設計及建造工程，涉款超過77.2億港元，會上有議員關注化淡廠的營運開支、落成後會否對附近環境構成客觀限制等問題。政府回應指，所採用的合約模式會令營辦商將營運成本降低。議案最終在大部分的議員舉手贊成下獲得通過。

有民主派議員表示，他曾在工務小組委員會提出有關化淡廠運用可再生能源的建議，但政府以沼氣的能量不足夠提供給化淡廠發電為由而不予考慮，詢問當局有否鼓勵營辦商日後運用可再生能源營運化淡廠，以及會如何監察營運成本。

議員周浩鼎提到，化淡廠雖只佔8公頃，工程落成後會否對附近環境構成客觀限制，導致原有的房屋發展規劃受到一定程度的影響。

水務署署長黃仲良回覆指，署方不會規定使用某種能源營運，若化淡廠有運用可再生能源，會在其評選標書中給予較高評分。營運成本方面，署方正採用設計、建造及營運的合約模式，當化淡廠進入營運階段時，署方會根據雙方同意就每立方米水的標價而定，換言之化淡廠若將來營運欠佳，而成本高昂時出現虧蝕，營辦商會按照這模式「出盡法寶」，不論在設計和建造各方面，盡量令整個周期的價錢降到最低。

發展局副秘書長(工務)麥成章透露，土木工程拓展署正就興建化淡廠工程的土地進行規劃工程研究，初步看法認為對房屋發展影響相對較輕微，加上化淡廠始終屬於工業用途，若在附近作房屋發展，會有一些緩衝區域將其隔開，令限制減至最少。