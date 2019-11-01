政Whats噏：禁蒙面法搞一日公聽會　出席人數封頂

立法會不時需要舉辦公聽會聆聽公眾聲音，近期爭議極大嘅《禁蒙面法》都唔例外，負責審議嘅小組委員會終於決定到公聽會嘅安排，就係用最短時間、對獲邀出席名額封頂方式去搞喇。

《禁止蒙面規例》小組委員會一共有59名委員，早前立法會秘書處就收到49名委員會回覆，有28人支持喺下周六(9日)朝9晚6舉行一次公聽會，亦有21人支持舉行兩次以上。

此外，有27人支持最多150個團體代表或個人出席朝9晚6嘅會議，21人支持所有限期前登記嘅團體代表或個人都可以出席會議表達意見。最終委員會主席黃定光(象哥)根據委員回覆，決定下周六舉行公聽會，最多只係聽150個團體代表同個人發表意見，而登記會喺下周一(4日)早上9時起開始，以先到先得原則分配。

過往曾經有出席公聽會嘅公眾人士趁機喺會上示威，外界估計今次都好大機會上演類似場面，不過象哥就話相信市民唔會搞事，會真誠表達意見。佢又解釋，今次以「先訂立，後審議」方式立法，有時限性，最遲月尾就要返內會報告，所以唔能夠不停加會，今次都係經諮詢後，才決定開一次公聽會咁話。