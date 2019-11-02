只要有WiFi、4G　東網無遠弗屆

「上東網，知天下」。東方報業集團網站《on.cc東網》立足香港，一秒通全球華人。今年再創傳媒先河，創立《東網新聞台》，並已於9月25日隆重開台，昨日（1日）起更開始提供24小時直播，全天候提供詳盡資訊，得到大量觀眾及廣告商力撐。本港近月受反修例影響至風雨飄搖，東網堅守崗位全程直播，獲全港市民及海外華人支持及肯定，只要有WiFi、有4G就有東網，無遠弗屆，堪稱華人之星，備受追捧！東網瀏覽量屢創新高，於8月更突破8億，成績驕人。為答謝各界支持，東網再接再厲，投放更多資源發展新聞台，購入全新先進數碼器材，提供24小時直播新聞資訊，希望世界各地華人繼續支持東網，收看最快、最新、最強的新聞，隨時隨地掌握全球局勢。東網亦歡迎觀眾提供有趣短片，一經採用可在東網播出。

反修例風波持續近5個月，本港局勢持續緊張，東網一直緊守崗位，全程報道最新消息，吸引港人及關注本港局勢的海外華人收看，近月累積直播觀看次數屢創佳績，而東網網頁及APP版的全球瀏覽量亦錄得強勁升幅，5月至8月間，全球總瀏覽量由4億5700多萬，勁升至8億3500萬，升幅逾80%。

為加強發展，《東網新聞台》添置全新的數碼影像合成系統，級數媲美專業電視台，配合出色拍攝團隊，24小時全天候將現場最新最快的新聞影片，透過網絡傳到觀眾的手機及電腦，猶如置身新聞現場。東網強勢推出全新面貌的《東網新聞台》，昨日起以24小時直播方式，提供更豐富及多元化的新聞資訊。

其中，焦點節目「東網正點新聞」延長播放時段，由上午11時開播，至晚上11時，每小時更新，由經驗豐富的專業主播報道全球重點新聞，並加插「新聞快訊」和專題報道，財經消息亦會於不同時段播出。每小時環節中，更會包括東網獨家製作的時事評論節目，見解精闢獨到，絕對不容錯過。東網亦歡迎觀眾提供有趣短片，例如關於一些可愛動物，一經採用可在東網播出，與廣大觀眾一同分享。

要緊貼收看《東網新聞台》豐富節目，現有用戶只須開啟東網APP，手機畫面便會有彈出式視窗，提醒讀者「東網APP最新版本已經推出」，讀者只要按一下「立即更新」鍵，畫面便會即時轉至「Play 商店」或「App Store」更新介面。之後只要按下「更新」按鈕，即可即時更新東網APP，快捷方便。更新後，讀者只要點擊東網APP介面Menu bar中的「電視」按鈕，進入新聞台版面，便能全天候收看直播節目。