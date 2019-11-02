提升長者認知能力　桌上遊戲及運動存摺獲獎

認知障礙症的徵狀常見於長者身上，有長者地區中心聯同大學參與社會福利署「老有所為活動計劃」，自創一套訓練認知能力的桌上遊戲（Board Game），協助患有輕度認知缺損的長者。負責計劃的社工指出，除了透過遊戲提升相關長者的認知能力外，相約玩遊戲亦有助鼓勵獨居長者出門，加強社區連繫。有參與的長者表示桌上遊戲能提供娛樂及訓練腦筋，直言：「同其他老友記一齊玩，唔使成日在家對住四面牆！」

社署每年為「老有所為活動計劃舉行頒獎禮，其中一個獲地區最佳獎項的「新耆Play Good」，由香港基督教服務處樂暉長者地區中心聯同理大設計系學生，為觀塘樂華邨長者製作一套以屋邨特色為主題的桌上遊戲，透過印有該邨舊有景物圖像的配對紙卡及情景棋盤等道具，訓練長者的記憶力、反應力及思考能力。計劃負責人劉善恒指，不少長者參與遊戲後的認知能力有所提升，其中74歲的黃婆婆本身有輕度認知缺損傾向，參與遊戲後自覺腦筋更靈活，記性更佳。

另一個獲獎的「輕鬆喜動每一天」由香港聖公會基愛長者鄰舍中心製作，透過舉辦多項運動包括拳擊及瑜伽等再配合存摺概念，當長者每次運動後，便可獲中心於存摺上蓋印仔，藉此鼓勵長者積極做運動，強身健體。中心社會工作員潘潤苓指，計劃為長者提供目標，鼓勵他們養成持續運動的習慣。95歲的岑婆婆直言參加計劃後變得開朗，每日做運動亦令自己更感精神，84歲的陳婆婆就指計劃令她更有恆心做運動，身體更健康。