東方日報A1：暴亂打殘消費　零售全線仆直

近月連串反修例示威活動打殘本港多個行業，零售業首當其衝，總銷貨價值連跌八個月，九月份的數字不足三百億元，較去年同月下跌近兩成。以今年二至九月、即「八連跌」期間與去年同期比較，零售業總銷貨價值蒸發近二百九十五億元，堪稱進入「冰河時期」。財政司司長陳茂波形容情況嚴峻，如一九九八年亞洲金融風暴，警告今年經濟增長達不到預期的零至百分之一，步入技術性衰退，意味市民將面對艱難日子。

政府統計處發表最新零售業銷貨額數字，九月的零售業總銷貨價值的臨時估計為二百九十九億元，較去年同月下跌百分之十八點三。而八月的零售業總銷貨價值的修訂估計較去年同月下跌百分之廿二點九。與去年同期比較，今年首九個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌百分之七點三。

事實上，本港面對內憂外患，零售業總銷貨價值已經連跌八個月，這八個月的總額不足二千八百六十九億元，而去年同期則為三千一百六十三億元，即蒸發近二百九十五億元，零售業界叫苦連天。

按零售商主要類別的銷貨價值臨時估計由高至低分析，今年九月與去年九月比較，超級市場貨品銷貨價值下跌百分之二點六。其次為食品、酒類飲品及煙草，銷貨價值下跌百分之十三點八；電器及其他未分類耐用消費品下跌百分之一點四。重災區為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，大跌百分之四十點八；百貨公司貨品也大跌百分之廿五點六。

另一方面，今年九月與去年同月比較，燃料銷貨價值則上升百分之五點九。今年第三季與第二季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌百分之十五點一，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌百分之十六點七。

政府發言人指，零售業銷售在九月再度顯著按年下跌，反映本地社會事件持續令訪港旅遊業及與消費相關的活動受到重創。零售業銷貨量在第三季合計按年下跌百分之十九點五，與九八年第三季的紀錄跌幅接近。由於涉及暴力的示威活動繼續令遊客卻步及本地消費減少，而經濟前景欠佳亦削弱消費情緒，零售業銷售表現短期內料會仍然疲弱。政府會密切留意相關情況，以及其對勞工市場和整體經濟的影響。陳茂波表示，訪港旅客、出口及酒店入住率，以至零售數字都下跌，情況好嚴峻。他歸咎過去幾個月的社會事件，暴力持續，影響居民消費和國際投資者信心，目前最重要是止暴制亂，讓社會恢復安寧。

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