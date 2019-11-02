東網透視：煮食回味人生苦與甜　兩婦經歷喪夫自強不息　

煮一道美食，嚐一口人生的甜酸苦辣。基督教香港信義會推行「真味·珍情」計畫，邀請多位長者透過煮食過程回味往事，中年喪夫後獨自北上創業的盧芳蘭（芳姨）以她的創業辛酸史，道盡凡事不會一帆風順，勉勵港人遇到困境時要逆境自強，「苦嘅嘢就放低先，再積極想辦法解决」。

現年74歲的芳姨提到丈夫早逝後境況「好辛苦好淒凉」，「嗰時心諗喊唔係辦法，好！收返啲眼淚」，決心從此不再哭，想辦法維持生活，決意北上創業。當時她對子女說：「如果我唔去做就死梗，希望你哋聽聽話話，我就上去闖個世界」。她取得地產商賠償後到東莞虎門找親戚及買舖，怎料舖位在街巷，但想到毗鄰民居，便靈機一觸開麵店：「好！就做雲吞麵」。

2名年幼子女留在港由她的母親照顧，每隔1星期回港探望。創業毫無經驗，她凡事親力親為，由請人、買材料、去廣西辦貨，和管理員工都十分嚴格。她解釋，小店做熟客生意，口碑十分重要，不容許員工偷望食客，要定期修剪指甲、保持枱面清潔，又提醒他們要把碗輕輕放到枱面，讓食客賓至如歸。她強調一直用心經營，即使有顧客要外賣50碗雲吞麵，她也不慌不亂。努力經營下，麵店生意大好，贏得「東莞虎門雲吞麵第一家」美譽。

為了養活兒女，她形容麵店開業時一直「死撐」，硬著頭皮捱走下去。這名事業「鐵娘子」對子女態度卻不強硬，沒寄望他們名成利就，「考唔到我唔怪你，我知道你有盡力便行」，結果子女不單考順，亦順利大學畢業升讀碩士，令她老懷安慰。中港兩邊走勞苦廿一載，她在65歲時把麵店轉手給別人，返港退休。

麥桂嬋（阿嬋）也是一名樂觀長者，去年丈夫中風離世，她亦患白內障和糖尿病，「一要繼讀努力活下去，唔好話自己有病就低落，要硬淨。」她雖有感慨，但沒半點哀愁，閒時更到社區中心做義工，活出積極人生。她的撚手小菜大豆芽炒肉鬆是母親的獨門菜，連結三代人。

負責計畫的服務主任黃嘉雯表示，「煮呢味菜或者講佢嘅人生故事，對長者係抒發和釋放」，一班長者一起買菜、烹調和品嚐，整個過程讓她們細說當年往事，讓人世間的愛看得見。