Dr.東：中風致死年逾3000人　健康樂活減7成風險

衞生防護中心最新一期《非傳染病直擊》探討本港腦中風發病情況，指腦中風多由高血壓、吸煙、飲酒、缺乏運動及肥胖等後天因素造成，每年導致超過3000人死亡。應對中風的最佳策略是改善生活飲食模式，有研究證實，患心血管疾病的高危一族，奉行健康生活後，中風風險可降低70%。

衞生防護中心表示，腦血管疾病是本港第4大致命疾病，每年超過3000人死亡，85%個案是65歲或以上長者。衞生署早前的調查發現，本港15歲或以上人口中，1.4%曾被診斷中風，而且，任何年齡層均可能中風，即使初生嬰兒及兒童也不例外。中風有先天性因素，包括家族病史及遺傳性疾病，但大部分病例是後天因素造成，最常見是高血壓。

中風主要分兩類，分別是因腦血管受血栓阻塞腦部血液流通導致的缺血性中風，以及因血管破裂以致輸往腦部的血液中斷的出血性中風。短暫缺血性中風十分常見，又被稱為「小中風」，患者腦部血液供應因臨時的血栓而短暫受阻，通常持續少於24小時及不會對腦部造成永久性損害，但會增加之後中風的風險。國際研究發現，有9%出現「小中風」的人，5年內會中風。

防護中心表示，中風可導致各種程度的殘疾，例如半身不遂、說話困難、大小便問題等，嚴重中風可致猝死。要降低中風風險，醫學界認為最有效是實行健康生活模式，包括不吸煙或戒煙，因為有研究證實，煙民戒煙5年後，其中風風險可降至與非吸煙者相若。

戒酒及均衡飲食同樣重要，健康貼士是每日需進食至少5份蔬果，不應攝取多於5克鹽；同時要管理體重，因肥胖是中風重要成因，防護中心建議亞洲人體重指標（BMI）應維持在18.5至22.9之間，男性腰圍應少於36吋，女性少於32吋；定期的體能運動亦可降低中風風險約27%。防護中心指出，勿小覷這些生活習慣的改變，有前膽性研究發現，患心血管疾病的中年及年長男士，奉行健康生活模式後，可降低中風的風險達70%。

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