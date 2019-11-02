網民熱話：學生哥巴士遺功課　「紅衫魚」以假亂真超惹笑

有小學生在巴士上遺下功課簿，旁邊更有一條「紅衫魚」。(互聯網)

隔住個Mon都覺得腥？昨日（1日）早上有網民在巴士座位上驚見一條「紅衫魚」，旁邊放着一本小學功課簿，感到非常突兀。正當大家奇怪「紅衫魚」如何掉到座椅上時，才發現「紅衫魚」真身是一個筆袋，由於外形幾可亂真，網民看後笑稱要「趁新鮮蒸咗佢」。

這張「巴士紅衫魚」照片由網民Paul Leung於Facebook群組「香港突發事故報料區」分享，貼文稱，早上約8時於巴士發現：「有小學生留低筆記簿同紅衫魚筆袋...」，又呼籲認識該同學的朋友「麻煩通知佢一聲...」。從圖中可見，功課簿上清楚顯示學校名稱、學生名字及班級，旁邊放着一個紅衫魚筆袋，看上去非常逼真。

貼文發出後引起極大回響，短短3小時便有累積超過3800個讚好及超過200個分享。網民大讚筆袋極像真魚：「條魚好真」、「條魚好新鮮」、有人調侃像真度如此高的魚「究竟邊度買？」也有人為同學不值，「陰功，巴士趕做功課，點知都係交唔到。」有留言則稱已致電學校，希望同學可以取回失物。

網民有話說：

Gary Wong：個筆袋好正，搵到事主幫我問佢邊度買

Tiffany Cheung：交番學校畀老師加料

Eva Lai：我以為真係有師奶接仔放學漏低魚

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