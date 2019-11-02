修例風波：起底投訴飆百倍　私隱署冀有權發禁令

高院日前頒布臨時禁制令，禁止任何人非法披露警員及其家人個人資料。私隱專員黃繼兒今(2日)在電台節目表示，過去4個多月公署接獲涉及「起底」，網上欺凌的投訴及巡查個案有逾百倍增長，由過去每年數十宗，上升至今年的3373宗，當中33%受害人是警員及其家屬，為受影響界別中最多。

黃指直至上月29日，已經95次去信涉及起底的14個網上平台，要求移除1639條連結，但大部分平台並非在香港運作或登記，其中一個平台出現超過1000條「起底」連結，佔總連結64%，但對方只願移除127條連結。他指有人認為私隱專員是「無牙老虎」，在這起底風潮中，期望可以加強及修訂《私隱條例》某些條文，給他「多鑲幾隻牙」，例如擁有法律地位可向法庭申請臨時禁制令，盡快遏止對起底受害者造成傷害，甚或私隱專員公署可以直接發出禁制命令，飭令社交平台或網站移除及停止上載涉及起底內容及貼文，並要求社交平台提供發貼人的個人資料。

對於近月的暴力衝突，黃指理解年輕人的想法，但暴力從來都不是在制度內爭取任何權利的合法工具。公署的同事會公平公正處理每宗個案，法律面前人人平等是「法治」基本要素，也是市民期望和香港成功的基石。