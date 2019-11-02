修例風波：聖保羅禁學生示威　12名校關注組聯署抗議

傳統名校聖保羅男女中學早前發起人鏈及音樂會活動，被校方打壓，該校校董會日前更向家長發信，禁止學生在校內宣示個人政治立場或主義，違者面臨紀律處分。事件引起熱議，包括聖保羅書院、拔萃男書院、喇沙書院及英華書院等的12間傳統名校反修例關注組今日(2日)發表聯校聲明，聲援聖保羅學生。

聯校聲明表示，聖保羅男女中學校董會的家長信是「以保護為名、打壓為實」，對其惡行甚為不齒，該校提到其教育綱領為培養學生各方才能及兼濟之心，但又阻撓學生參與公民社會活動，批評其身為教育人士，卻處處限制學生表達意見的途徑，更揚言會以紀律處分懲處違規學生，散播白色恐怖，自甘墮落。

聲明亦指校董會既然希望讓學生「在不受干擾之情況下讓所有學生專注學習」，就應該作聲明譴責黑社會惡作、聲討警察暴行、警告政權勿再漠視民意，讓學生不必再活於槍林彈雨之中學習，現在反而箝制學生表達意見的渠道，掩耳盜鈴及粉飾太平？聲明最後強調：「威嚇只會使我們更團結，打壓只會使我們更堅強，因爲我們是活在威權政治下被嚇大的一代。」

發出聯校聲明的12間中學反修例關注組包括：

聖若瑟書院反修例關注組

拔萃男書院反修訂逃犯條例關注組

協恩中學反修例關注組

瑪利曼中學反修例關注組

聖保羅書院反修例關注組

聖士提反女子中學反修例關注組

英華書院反修例運動關注組

瑪利諾修院學校紅磚社會研究小組

喇沙書院反修例關注組

聖保祿政治關注組

嘉諾撒聖方濟各書院反修例關注組

嘉諾撒聖瑪利書院反修例關注組