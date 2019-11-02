駕駛電動滑板車不合法　警呼籲市民勿以身試法

一名姓黃(35歲)男子於上月26日在將軍澳一單車徑踏乘電動滑板車時，與一輛單車相撞，事主倒地頭部重創送院搶救，惟至4日後(10月30日)宣告不治。

東九龍交通意外特別調查隊鄭景文高級督察，今早（2日）10時許，就意外作出呼籲。鄭表示，當日晚上11時，於蓬萊徑與康城路之間近日出康城對開的一段單車徑發生一宗致命交通意外。一架電動滑板車，與一架單車發生相撞，而踏乘電動滑板車的男子頭部嚴重受傷，留醫4日後不治。警方呼籲任可人士目擊意外經過，或有任可資料提供，請與東九龍交通意外特別調查隊聯絡。

鄭補充，根據香港法例374章《道路交通條例》中汽車定義，包括所有由機械推動的車輛，當中包括電動單輪車、電動滑行車、電動平衡車及電動單車。根據法例，所有電動可移動工具其實需要領牌，但市民在市面購買得到的電動可移動工具不符合香港法例374章A(車輛構造及保養)的安全標準，所以不會獲准發牌。

市民在單車徑、馬路、道路及行人路上駕駛電動可移動工具，有可能觸犯「駕駛未有登記車輛」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者風險保險」、「不小心駕駛」、「危險駕駛」、「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」、「危險駕駛引致他人死亡」，其中「危險駕駛引致他人死亡」最高判刑為10年。

警方重申，會執行有關法例，並呼籲市民不要駕駛不合標準的電動可移動工具，除了犯法外，亦因對自己及其他道路使用者造成危險。