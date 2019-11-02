恒地借地7年建2000伙過渡房屋　步距西鐵站15分鐘

恒基地產計劃借出錦田地皮予政府興建過渡性房屋，恒地執行董事黃浩明今早(2日)在運輸及房屋局舉辦的過渡性房屋研討會上披露，這是目前最新的大型社會房屋項目，恒地將借出八鄉江夏圍一塊地皮，為42.8萬平方呎的棕地，可建2000伙過渡性房屋，料能容納7000至8000人。該土地至西鐵錦上路站步行距離約15分鐘，交通便利。黃指很小心挑選地點，強調「政府一蚊都唔會畀我哋」。

他建議每間單位面積約159呎至350呎，可靈活組合，適合不同家庭；附近宜建綠化空間，及增設兒童圖書館、社區中心、共融空間等，為兒童創造適宜居住的社區環境，但他強調這只屬建議，最終該處的配套及佈局應由政府或以後負責營運的非牟利機構考慮。

運輸及房屋局局長陳帆在會後補充，今次向恒地借用的錦田地皮，借用年期為7年，以象徵式1港元的代價借用，目前暫定借用年期仍屬初步，如果發展商無長遠計劃發展，有空間可以繼續借用。他又指若恒地未來決定不再借用，收回土地再發展時，需要再自行向城規會作申請。陳稱選擇土地發展過渡性房屋，需要有基本交通配套，不存在因為發展過渡性房屋而令周邊土地擁有人或利益團體得益。

今日研討會的主題為「同行、共創過渡性房屋」，有地產發展商、社福機構、專業團體、學術界別等逾百人出席，分享相關經驗。陳帆致詞說，香港現有20萬人居於劏房，政府已預留50億港元建築費，積極善用土地來提供過渡性房屋。他指施政報告已提出未來會大幅增加過渡性房屋，預期3年內有1萬個單位落成，當中包括恒地借地興建的2000伙。