萬聖節3青年被捕提訊　張潤衡表弟涉攜汽油彈

今年萬聖節適逢港鐵太子站發生831事件兩個月，有逾100市民上月31日於旺角警署一帶聚集，警方採取驅散行動，期間拘捕多人。3名被捕男子事後分別被控管有攻擊性武器和襲警罪，當中包括八仙嶺山火幸存者「衡仔」張潤衡的表弟。3名被告今早(2日)在西九龍法院提訊，暫時毋須答辯，案件押後至12月16日再訊，其中被控襲警罪的21歲被告獲准保釋，另2人還押懲教署看管。

其中一名被告是22歲學生李開正，他被控一項管有攻擊性武器罪，指他於10月31日晚在旺角雅蘭里近鴉蘭街交界攜有5個汽油彈。控方指，當晚有約100至150名示威者在旺角一帶堵路和縱火，人群至晚上11時仍未散去，警方採取驅散期間看到6至8名「full gear」的黑衣人逃跑，終截停李，並在李背囊內找到涉案物品，李逃走期間曾試圖卸下該背囊。

辯方表示警方拘捕李時，只有李身上找到一張印上「正義必勝」的海報和一部手機，涉案背囊是李被捕後在附近或後巷找到，當時逃跑的黑衣人並非只有李一個。辯方申請為李以現金和人事共3萬港元保釋，指李的表哥張潤衡是曾獲政府頒授勳章的「生命鬥士」，張願意為李提供人事擔保。惟裁判官拒絕李的保釋申請。

另一名被告是20歲廚師張晉劻，他被控一項在身處非法集結時使用蒙面物品罪及一項管有攻擊性武器罪。控罪指他於10月31日在深水埗白楊街25號外身處非法集結時，無合法權限或合理辯解而使用一個黑色面罩、一個防毒面具和一個口罩，及在同日同地攜有一個錘和一個載有易燃物品的玻璃樽。他的保釋申請也被拒絕。

最後一名被告是21歲的店員梁卓楠，他被控一項襲警罪，指他於10月31日在旺角上海街676號外襲擊警務督察X。據悉，梁當晚逃避警方追捕時揮手臂打中X，而X在拘捕梁期間曾倒地擦傷。梁獲准以現金5000港元保釋，期間要守宵禁令和不得離開香港。