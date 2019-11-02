修例風波：港島各區集會　警銅鑼灣施放催淚煙

【16:02】警方於高士威道施催淚彈。

【15:58】示威者於維園內拆下足球場的龍門架、鐵欄等，築成路障，又將高士威道的花盆打爛。

【15:55】警方於鵝頸橋附近施放催淚煙，並於銅鑼灣廣場外舉起黑旗。

【15:41】警方指，已於維園多次警告示威者正參與一個未經批准的集結，部分示威者正使用蒙面物品，干犯禁止蒙面規例，要求示威者立即離開，並停止佔據馬路，呼籲其他市民切勿參與集會。警方稍後將會採取驅散及拘捕行動。

【15:33】銅鑼灣記利佐治街及告士打道交界，陸續有人步出馬路進入維園。

【14:57】警方於記利佐治街戒備，舉起藍旗及黃旗警告。

【14:00】港鐵銅鑼灣站有防暴警察駐守。

反修例風波持續，今午(2日)港島將有多場集會，其中在中環愛丁堡廣場及遮打花園的集會，已獲警方發出不反對通知書，而維園集會則發出反對通知書，有網民呼籲流水式參與各區活動。下午3時，近1000人在維園草坪聚集，大部分人身穿黑衫和戴上口罩。

間中參與反修例運動的何先生批評政府沒有回應民意，他直斥政府推行修例工作「大把地方做得唔好」，若政府稍為作出讓步，便可紓解現時民意。