胡志偉指中央不信任港人　憂普選後有外國干預

中共十九屆四中全會近日提到港澳工作時，指出要建立健全維護國家安全的法律制度和執行機制，令外界關注是否與《基本法》廿三條仍未立法有關。民主黨立法會議員胡志偉今(2日)質疑，中央靠廿三條立法等收緊香港自由，能否令港人臣服。身兼基本法委員會委員的立法會議員梁美芬指，中央有許多權力，只是「忍手唔用」。

胡出席電台節目時，中央對港政策的背後是不信任香港市民，擔心若落實普選就容易帶來外國勢力干預，這種不信任令中央想管更多。他又指，香港一直有言論自由、新聞自由、集會自由，但中央看不過眼，時常希望「將佢隻手伸遠啲」，造成港人反彈及反抗亦很自然，因為牽涉價值觀的衝突。

出席同一個節目的梁美芬指，中央並非靠廿三條立法維護國家安全，《基本法》現有框架下仍有許多權力可以利用，只是中央「忍手唔用」，還要「轉個彎、好含蓄」，中央若非「就住」，已做了很多事情。

她又指，即使沒有廿三條立法，香港仍有很多法例，只是政府沒有盡力執行，認為涉及政治判斷。她又認為《基本法》設立的其中一個重點是維持現狀，但修例風波下，每個周末均有亂局，期望社會可以理性溝通，令各界可以走近些。