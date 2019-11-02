廣州推首批347套共有產權房　港澳青年可申領

內地傳媒周六（11月2日）報道，廣東廣州南沙區近日推出當地首批共有產權房，供在南沙區工作的港澳年輕人申請。首批共有347個單位，以三房兩廳為主，面積為101至142平方米（約1087至1528呎）。

該批共有產權房的試點項目「首築花園」，位於明珠灣起步區和南沙樞紐區間，並由國企開發建設，是廣州首次在保障房領域的共有產權；該批住房面向南沙區域內重點發展領域緊缺型人才和港澳年輕人。

據悉，申請人原則上可購入產權50至80%，但有5年產權轉讓限制，期間若不得不轉讓，則由受委託的區屬國有企業回購；申請人滿5年後則可按市場價格，購買餘下由政府持有的產權份額。申請者可按規定申請住房公積金、商業銀行貨款等房貸，惟在未取得單位完整產權前，要每月繳納租用政府產權部分的租金。

此外，港澳年輕人的租金標準會參考同地段普通單位租金而定；未取得完整產權的5年內，該單位只能自住，不能出租、抵押和轉讓。至於港澳年輕人的申請資格，則須持有教育部認證的大學或以上學位，且在南沙區未持有物業，並能提供在該區有效的工作、學習或居留證明，並須為35歲以下人士。