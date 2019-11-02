政Whats噏：漢奸黎密會李漢奸AV仁　擦海鮮密斟搞亂檔？

反對《逃犯條例》修例嘅激烈衝突持續近五個月，港島、尖沙咀今日亦有多個集會遊行，當中維園集會更不獲警方發出「不反對通知書」，而被內地官媒點名批評為「叛國禍港四人幫」嘅壹傳媒黎智英（漢奸黎），今日中午又喺其何文田寓所內密會四名民主派人士，當中包括同為「叛國禍港四人幫」、有「李漢奸」之稱嘅民主黨（白鴿黨）創黨主席李柱銘及前主席何俊仁（AV仁）。佢哋咁啱喺非法集會前密會，唔通又諗計攪局？

今日早上十時半，一名相信係海鮮檔職員乘的士抵達其寓所大門，保安就急忙行出嚟，一手接過兩個透明膠袋，一袋裝住條大海斑，另一袋就裝住幾隻瀨尿蝦，保安仲拿拿聲拎入去屋內。

其後大概十二時半左右，就見到一架七人車抵埗，車入邊坐咗四個人，李漢奸坐喺車頭位置，喺違法佔領行動案（佔中案）被判囚八個月但獲緩刑兩年嘅白鴿黨前主席李永達（高達）就坐喺後座靠窗位，隔離係AV仁，另外仲有收咗漢奸黎部分秘密捐款「袋住先」九個月嘅工黨前主席李卓人。

密會近三小時後，即下午約三時十分，四人就原車離開寓所，七人車隨後停咗喺旺角警署附近，高達、AV仁同李卓人先行落車離開，見佢心情大好，有講有笑，而七人車之後就載住李漢奸離開，相信係過對面海，送李漢奸返屋企。

其實，但凡喺大型嘅反修例遊行前，漢奸黎都會密會民主派人士，佢不但參加遊行，更扮演總指揮，而喺九月十五日舉辦嘅港島遊行不獲發「不反對通知書」，佢亦有參與，咁啱今日維園集會亦不獲發「不反對通知書」，漢奸黎喺遊行前再密會民主派人士，食住海鮮密斟，唔知又諗乜嘢計搞亂檔？