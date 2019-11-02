政Whats噏：刑滿出獄重返立會　邵家臻呻攰到似枯乾嘅芽菜

立法會社會福利界議員邵家臻早前因違法佔領行動案被判囚8個月，仲記得佢喺在囚時多次申請外出，要求返立法會開會，被外界質疑係刷存在感，而佢喺上月初刑滿出獄後重返議會，竟然就呻話每晚放工都攰到似枯乾嘅芽菜。

邵家臻尋日喺Facebook貼文，話喺獄中嘅日子過得好慢，形容重返立法會後，係另一種生活節奏，又話一日之內眾多議題千頭萬緒，時間爭分奪秒，衝上衝，浪奔浪流，每晚收工都攰到似枯乾嘅芽菜。雖然佢早前話喺獄中瘦咗22磅，但都有番咁上下件頭，自比係幼小嘅芽菜，仲要係枯乾嘅添，似乎有啲誇大其詞喎。

議會嘅節奏好急速，佢就話喺唔正常嘅社會下，好難有正常嘅議會運作，又指立法會新一年的會期開始，各事務委員會正副主席選舉中，建制派搶得就搶，雖然福利事務委員會，佢仍被選為副主席，但好多事務委員會嘅正副主席已被建制派瓜分，所以民主派只能夠喺內會正副主席選舉中作法，負隅頑抗，令內會遲遲未選到主席，咁樣可能影響施政報告嘅辯論同答謝動議，又形容議會日常毫不正常喎。