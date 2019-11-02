政Whats噏：同建制派意見不合　田北辰唔爭做鐵路小組主席

鐵路事宜小組委員會委員早前截止報名，一輪正副主席之爭即將開始。聽聞勞工界議員陸頌雄想爭主席一職，咁咪要同現任主席田北辰（田二少）爭，之但係田二少話唔爭連任主席，仲話自從行咗中間路線之後，好多時同建制派嘅意見唔同，變番自由身仲開心喎。

鐵路事宜小組委員會總共有27名議員，當中建制派佔17個，非建制派就有10個。陸頌雄就話對主席一職好有興趣，又話自己不嬲都好關心鐵路事務，加上佢都係鐵路工會聯合會嘅一分子，但佢唔知有冇其他人想爭主席個位，仲話最近同田二少無乜碰面，所以唔清楚佢想唔想做主席喎。

究竟仲有冇爭做主席？小組委員會成員陳恒鑌話都有議員提議佢去做主席嘅，佢仲考慮緊。不過，佢透露已經有另一個心水嘅職位嘞，加上佢都係交通事務委員會副主席。咁如果佢唔做嘅話又會投邊個一票呢？佢就比較支持啲新晉嘅議員擔任主席，因為可以畀啲機會佢地試下喎。佢仲話香港鐵路事務都停滯不前咗好多年，希望新人可以帶嚟新景象，又話佢就話如果陸仲雄有意做主席，佢會支持，佢覺得陸仲雄係一個有能力嘅年輕議員。

至於外界一直認為會競逐連任主席嘅田二少竟然反高潮，佢話無意爭主席。點解？主要有兩個原因首先，佢話自從自己行咗中間路線之後後，佢嘅取態同傳統建制派有分別，好多時都同建制派意見不合，畀人批評，佢覺得唔應該再爭取選唔選主席呢啲嘢，反而希望做個自由身，可以暢所欲言，咁咪仲開心。

第二，佢覺得做主席同做委員無乜分別，如果佢撳掣夠快嘅話仲可以第一個發問添！加上佢同巴士、鐵路同埋政府都已經建立咗關係，就算佢出嚟發言嘅名義係用鐵路事宜小組委員會委員身份，佢覺得性質上都同做主席無乜唔同。

田二少做鐵路事宜小組委員會主席期間，港鐵沙中線醜聞爆唔停，唔少民主派議員都提出引用《立法會（權力及特權）條例》（特權法）去調查，但無諗到連田二少都玩埋一份，有建制派就感覺畀人擺上枱，陷入兩難局面囉，最後搞到田二少畀建制派自己友群起攻之，唔怪得有建制派壞孩子嘅稱號啦！