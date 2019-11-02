修例風波：消防車遭催淚彈擊中　消防員不滿理論反遭警包圍

正當消防處採取行動調查部分消防員發表仇警言論之際，警方今日(2日)在港島區執行驅散行動期間，最少發生兩宗涉及警員與消防矛盾的事件，其中一宗更出現警員與消防員對罵並發生肢體碰撞情況，充滿火藥味，而有關片段在互聯網廣泛流慱，引起公眾很大迴響。《東方日報》晚上向消防處及警務處查詢，惟截稿前未獲回覆。

根據網上片段所見，該宗警員與消防衝突事件發生於入夜後的中環港鐵站A出口附近的干諾道中，當時有本地網媒記者及台灣媒體記者尾隨多名防暴警員前行，期間前方路旁停下的一輛消防車疑遭催淚彈射中，一名消防員下車與防暴警員理論：「師傅，Ｘ你射Ｘ到我架消防車，有冇搞Ｘ錯？」、「咁都唔係射我架車吓嘛？」未料一名警員突情緒激動向該消防員喝罵「你講乜Ｘ嘢粗口呀！」

該消防員聞言亦激動趨前理論「你睇吓我對眼....？」雙方隨即爆發衝突，多名警員將該名消防員包圍，期間有肢體碰撞，警員繼而將消防員推向一旁，同時有警員阻止媒體繼續拍攝，並向記者施放胡椒噴霧，場面一度混亂，未知該名消防員最終有否被捕。

另一宗事件亦發生在入夜後，一名消防員在德輔道中執勤期間，懷疑遭到催淚彈攻擊受傷，當需由現場急救員協助急救，圍觀的市民則向警員方向夾雜粗口喝罵：「有消防做緊嘢呀仲開槍？」