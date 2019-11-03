修例風波：防暴警旺角再放催淚彈　小食店職員戴上「豬咀」

【00:55】防暴警在亞皆老街與砵蘭街交界，再施放催淚彈驅散示威者，有小食店職員被煙供需戴上「豬咀」協助呼吸。

【00:40】防暴警到場在亞皆老街再度衝前驅散示威者，並與在場記者一度發生爭執。

【00:30】防暴警離開後，有示威者在上海街亞皆老街再用雜物堵路。

【00:05】數十名示威者在彌敦道與亞皆老街交界，防暴警舉橙旗警告，並一度舉槍指向示威者，並施放催淚彈驅散。消息指有數人被捕。

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修例風波引發的示威潮延續到11月，昨日(2日)九龍有多場集會，尖沙咀柏麗大道有約百名防暴警在附近巡邏，並在下午4時半左右開始唱歌和叫口號。尖沙咀港鐵站A1出口則已經封閉。多間商舖落閘。

至下午接近5時，大批防暴警員到場戒備，氣氛緊張，多名市民在場高呼口號，警方在柏麗大道作出警告，要求市民除低口罩，否則會作出驅散，期間，警員截查一名男子，搜查其隨身物品後，將他拘捕並帶入警署。現場一名穿白衣、操普通話的女子被「私了」。據知，她疑用手機拍別人「大頭照」，遭人用黑漆噴面，其眼部不適需要送院。此外，有防暴警在天星碼頭截查過海的黑衣人，多人圍觀並指罵警員。入夜後，在尖沙咀出沒的蒙面人數量增多，有戴口罩男子在柏麗大道揮動美國國旗，亦有戴面具人士在尖沙咀警署外走動。

至晚上6時47分，3名內地男子在清真寺外與示威者發生爭執，繼而動武，情況混亂，期間有人向馬路掟燃燒彈，防暴警到場出示藍旗。未幾，有防暴警及速龍小隊沿海防道驅散，並在彌敦道布防，3名內地男及後送院。防暴警高舉藍旗示警，要求示威者離去。另一方面，紅隧出口巴士站有數十名防暴警戒備，擬截停巴士調查。而大批示威者則包圍尖沙咀警署。一批防暴警突然由警署衝出，並跑至山林道作出驅散。另有警員在柯士甸道制服一名示威者。警方在尖沙咀警署對開彌敦道再次舉起黑旗。另於柯士甸道及覺士道交界，一名男子突然被掛有中港車牌私家車撞倒，私家車肇事後不顧而去，傷者清醒倒臥馬路，有急救員立即上前救援，一批防暴警在旁戒備。

另外，大批示威者沿彌敦道往旺角方向，防暴警舉黑旗，警告會發射催淚彈。至晚上9時許，旺角有部分身穿黑衣及蒙面人士聚集，於亞皆老街及西洋菜南街交界，搬出鐵欄、小巴站牌等雜物進行堵路。大批防暴警其後趕至現場，部分警員手持長槍戒備。旺角防暴警一度在亞皆老街舉起藍旗，有警員舉起胡椒噴霧警告聚集人群離開，但未有採取行動，警員隨後乘坐警車離開。另一邊廂，尖沙咀彌敦道的防暴警一度朝油麻地方向推進，其後再次停下布防，並再度舉起黑旗。港鐵旺角站D2出入口有人縱火焚燒雜物，現場火光熊熊。另一方面，彌敦道及佐敦道交界有大批防暴警布防。

此外，旺角亞皆老街一間華潤堂，店舖鐵閘及外牆被人噴漆塗污，對出行人路有雜物被焚燒起火，冒出濃煙。消防其後趕至，將較早前起火的港鐵站出口及該段行人路的火勢救熄。大批防暴警一字排開，沿彌敦道向油麻地方向推進。另在稍早前，旺角彌敦道一名男子疑與不同政見人士爆發衝突，遭人毆打及脫去衣服，由到場救護員為其進行治理。政府其後發表聲明，多名蒙面暴徒在旺角山東街先後襲擊兩名路人。其中一名在山東街近彌敦道被襲擊的男子，被多名蒙面暴徒圍毆，更有蒙面暴徒扯脫受害人的上衣、長褲及內褲。

至晚上10時許，防暴警在旺角彌敦道展開驅散行動，一字排開向前推進，並連續發射多枚催淚彈，現場煙霧彌漫，聚集市民四散走避。有防暴警舉起黑旗及橙旗，警告市民盡快離開。期間，警方在油麻地制服一名男子並將其帶走。期間，有市民用雜物堵塞彌敦路，並且點火燃燒，形成一條火路，冒出滾滾黑煙，消防其後到場將火救熄。警方一輛水炮車及一輛銳武裝甲車駛抵彌敦道與亞皆老街戒備。

警方表示，在晚上接近10時，多名蒙面暴徒在旺角山東街先後襲擊兩名路人。其中一名在山東街近彌敦道被襲擊的男子，被多名蒙面暴徒圍毆，更有蒙面暴徒扯脫受害人的上衣、長褲及內褲，行為令人髮指。警方絕不姑息暴徒襲擊無辜市民及一切暴力行為，必定嚴正執法。警方已於相關地區採取拘捕行動，並警告暴徒立即停止傷害市民的行為。