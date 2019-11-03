物理定律證清白　港版伽利略再助車主翻案

被喻為「港版神探伽利略」的工程師盧覺強又助車主翻案。一名女司機去年捲入東區走廊一宗駕駛事故，當時她準備切線，遭側線一輛法拉利跑車撞擊，涉案法拉利再撞向女司機座駕前方的貨Van，但警方檢控時卻告女司機不小心駕駛，更指若不認罪，可以控告其更嚴重的危險駕駛。女司機其後找盧覺強協助，盧利用能量守恒定律，協助事主證明法拉利當時時速達每小時108公里，遠超該路段限制的70公里，女司機終獲脫罪，她質疑警方處理不公。

事主任小姐表示，去年4月駕駛一輛Mini Cooper經東區走廊往中環方向，當時她以時速約60公里在中線行駛，其後欲切線到快線時，位於快線、本在她車後側的法拉利已超車，其左邊車尾先撞向她駕駛的Mini右邊車門，繼而右邊車頭撞向路邊石壆，後再因反作用力，法拉利的左邊車頭撞向Mini前方的貨Van車側，拖行數秒才停下。最終Mini右邊倒後鏡損毀及有輕微劃花，法拉利則嚴重損壞。

任憶述，警員到場後，並沒聽取其口供，便稱可離開，事後再約她到警署落口供，她錄口供時堅稱自己無出錯，惟警員認為她是女司機，且是切線的一方，認定其涉不小心駕駛，更語帶威嚇指，若不認罪便改控更嚴重的危險駕駛，任說：「當時真係好驚」，她後來在律師建議下找盧覺強幫忙。

盧覺強指出，根據涉事法拉利的兩側車頭及左邊車尾的損毀情況，及任的證供，以能量守恒定律計算出當時法拉利車速達每小時108公里，又實地測試，推算出Mini欲轉線時，應與後方法拉利有約40米的安全距離，分析出法拉利因超速，走避時車頭先撞向石壆，車尾撞向任的Mini，再因反作用力撞向前方貨Van，並拖行數秒。

任稱，審訊期間，法拉利司機在法庭被多次問及車速都支吾以對，任最終獲判無罪。她批評警方辦案武斷，先入為主認定其不小心駕駛。