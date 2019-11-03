東方日報A1：催淚之城　奄奄一息

原定昨午（2日）在銅鑼灣維園舉行的「救援國際、堅守自治」集會，被警方反對及被駁回上訴後，最終改為區議會候選人聚會。逾千人昨午在維園聚集，蒙面黑衣人拆毀足球場龍門架做防線，又掟花盆出馬路築路障，防暴警察發射催淚彈驅散，維園足球場淪為反修例示威戰場。示威者其後由銅鑼灣殺落灣仔及中上環一帶，繼續放火燒路障，警方以水炮車射水驅散示威者。位於灣仔皇后大道東的新華社香港分社更首次成為襲擊目標，玻璃門被打爆，又被掟汽油彈縱火，受到嚴重破壞。

維園選舉聚會昨午三時許開始有人在草坪聚集，大部分人身穿黑衫和戴口罩，高叫「香港人，反抗」等口號，大批人湧入維園，防暴警察在銅鑼灣街頭舉藍旗指人群非法集結，要求他們立即散去，否則使用武力。至近四時，防暴警察在銅鑼灣與灣仔之間鵝頸橋一帶發射催淚彈，示威者築起傘陣對峙，軒尼詩道催淚彈滿天飛，商戶紛紛掩鼻落閘，途人走避不及中招。

在維園有蒙面黑衣人拉鐵馬和拆足球場龍門架做防線，示威者又在高士威道以花盆設路障，防暴警察在維園球場發射催淚彈。多名區議會候選人與警方理論時被捕，有候選人被噴胡椒噴劑。其後有示威者在灣仔聚集，有人放火燒路障，警察發射催淚彈，水炮車亦在和昌大押對出射水。水炮車之後在希慎廣場外射水驅散示威者。另一批示威者則在皇后大道東近合和中心築傘陣，有人投擲汽油彈，警察以催淚彈還擊。

多名暴徒又去到新華社香港分社打爆玻璃門及放火，接待處被熏黑，他們在大廈牆身噴上「驅逐共匪」字樣。保安員形容，有人投擲一個汽油彈放火後逃逸。至傍晚時分，示威者到中環龍和道堆放水馬並縱火，防暴警察邊舉黑旗，邊發射催淚煙追趕，推進到上環。警方夜後在灣仔修頓球場一帶發射催淚彈驅散示威者。消息透露，警方昨在港島區拘捕逾二百人。

警方表示，有人發起維園集會，警方已反對有關活動，公眾集會及遊行上訴委員會亦維持警方決定。但示威者漠視委員會裁決，前往維園集結。大批蒙面暴徒又於港島多區集結，多次向警察投擲汽油彈，並縱火燒毀商舖、港鐵車站及路障等；蒙面暴徒又撬起路邊的磚頭，擲向警察及警車，警方已於多區制服及拘捕多人。民間記者會發聲明，批評警方打壓區議會選舉的民主派候選人，明目張膽地以武力干擾選舉，及後又以公眾安全為名，取消已獲發不反對通知書的遮打花園及愛丁堡廣場集會，視《基本法》和國際人權法保障人民言論與集會自由如無物。

夜後暴徒分戰港九兩地，長時間在銅鑼灣區域聚集，十時過後，十多名黑衣暴徒在波斯富街辱罵警員，隨即丟下一個紙箱逃走，警員懷疑紙箱有問題故召軍火專家到場，引爆該紙箱，期間發生巨響。

另外在尖沙咀一帶，自晚上七時後有大批示威者聚集尖沙咀警署外叫囂，警方警告後防暴隊衝出驅散，在山林道擒獲至少一名示威者。暴徒其後游擊式到旺角及太子一帶破壞，放火燒港鐵站出入口及華潤堂旺角店，又以雜物堵路，防暴警察多次沿彌敦道發射催淚彈，至午夜前仍未平息。

港鐵昨晚發聲明譴責暴徒破壞中環站、銅鑼灣站及旺角站，在出入口投擲汽油彈及縱火是嚴重威脅乘客及工作人員的不負責任行為，經已報警處理。醫院管理局表示，共有八男三女傷者送院，年齡介乎十八至四十七歲，其中一名男子傷勢嚴重。

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