我有正能量：潛出晴朗天　情緒病患水中感受寧靜

香港人壓力大，要擁抱自己的情緒，學懂紓緩壓力，是一個必學的課題。有人選擇與人傾訴，有人會做運動，亦有人透過潛水沉澱心情。「喺水入面其實係好平靜，聽到自己嘅呼吸聲，可以真正放鬆。」註冊社工Ella及插畫師Kiki兩個典型都市人，創辦「潛朗計劃」，提供一個新體驗，讓受情緒困擾人士或一般上班族，都可以紓緩壓力及心情。

深長平穩的呼吸節奏，身心皆可自由在海中浮沉。Ella熱愛水底世界，被海中的平靜所吸引。因工作緣故，好曾接觸不少有情緒病的人士，知道他們康復的困難，因此希望將兩者結合，「我身邊有人有情緒病，佢哋每日都好似有一舊烏雲喺頭頂，好想同佢哋分享潛水嗰種放鬆嘅感覺。」她更為此考取教練牌，希望令參加者更有信心。

參加者可先於2米深的水中，練習放鬆及基本呼吸技巧，適應後再到水更深的環境體驗，欣賞海洋世界，發掘各種珊瑚及魚類。有患抑鬱焦慮症多年的參加者分享，下水後可以放下平日緊張情緒，全身投入另一個世界，感受寧靜。另有參加者經歷活動後鼓勵同路人，「唔好驚，要勇於嘗試同改變，人生唔會淨係得抑鬱。」

然而，要向受情緒困擾人士宣揚潛水的樂趣，亦非易事。Ella表示，「始終唔係一種好熱門嘅運動，大家第一次試都會緊張，同埋有啲參加者因情緒問題可能會臨時卻步唔嚟。」但上水後，參加者無不展露笑容，「見到佢哋肯踏出第一步，出嚟曬吓太陽，認識新朋友，克服潛水過程中對未知嘅恐懼，已經係一個好好嘅開始。」

「如果做人生活得唔開心，仲有咩意義？」計劃另一發起人、本身是插畫師的Kiki，經常以畫作傳遞樂觀心態，但更希望從其他途徑尋找快樂，「水入面係無重狀態，我覺得個感覺係好好，希望更多人知道獨處一個人係咁自在，聽住自己呼吸聲，對自己嘅安全感可以喺到建立番嚟。」

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