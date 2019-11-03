修例風波：警方周六驅散行動　至今日凌晨拘逾200人

警方凌晨發表聲明，指出在昨日(2日)下午約2時起，大批市民漠視警方反對，於維多利亞公園非法集結，活動其後演變成大規模破壞行為。暴徒先以鐵馬及雜物堵塞銅鑼灣和灣仔多處主要幹道，然後縱火焚燒路障及向警務人員投擲汽油彈和磚頭等硬物，甚至在部分路段放置裝有鐵釘的木板，完全無視對道路使用者和附近居民造成的危險。

其後，暴徒於港島及九龍多區街道流竄，他們以雜物堵路，有組織地向特定商舖大肆破壞及縱火，並破壞港鐵站設施，亦有暴徒襲擊途人。鑑於情況惡化，為保障公眾安全及公共秩序，警方根據《公安條例》停止中區兩個已獲得警方不反對通知書的集會，並要求主辦者按警方指示，安排出席者安全有序地離開現場。

在昨日的驅散行動中，警方曾出動人群管理特別用途車，及使用催淚煙、橡膠子彈、布袋彈及海綿彈等以制止暴徒的違法行為。截至今日(3日)凌晨1時，警方共拘捕超過200人，涉及罪名包括非法集結、藏有攻擊性武器、刑事毁壞、身處非法集結時使用蒙面物品等。

此外，O記昨日在銅鑼灣拘捕4男1女涉嫌藏有攻擊性武器，並檢獲約188支汽油彈、數支伸縮警棍及胡椒噴劑等武器。

警方強烈譴責暴徒目無法紀的暴力及破壞行為，重申絕不容忍任何人為達任何目的而訴諸暴力，必定堅決採取執法行動以回復社會秩序，並對所有違法行為追究到底。